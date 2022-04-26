"تضامن النواب" تثمن رؤية الرئيس السيسي حول السلام وامتلاك القوة

كتب- نشأت علي:

أكد المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، أهمية القضايا التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته بمناسبة احتفال مصر بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء، مثمنا تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته على أن من أراد السلام فعليه بامتلاك القوة اللازمة القادرة على الحفاظ عليه.

وقال المير، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس السيسي عبر عن الشعب المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية عندما توجه خلال كلمته بمناسبة عيد تحرير سيناء بالتحية والتقدير إلى رجال جيش مصر المرابطين على كل شبر من أرض الوطن والذين يستيقظون كل صباح على تجديد عهد الولاء لله والوطن متأهبين دومًا للدفاع عن أمة وضعت ثقتها المطلقة فيهم وفي قدرتهم على الحفاظ عليها، متابعا: وبقدر اهتمامنا بقدرتنا العسكرية نمضي أيضًا على خطوط متوازية نحو الارتقاء بباقي القدرات الشاملة للدولة والتي من أهمها القدرة الاقتصادية.

وأشاد المهندس حسن المير بتأكيد الرئيس السيسي على أننا نطمح لتأسيس اقتصاد وطني قوي يكون قادرًا على التصدي لمختلف الأزمات لنحقق من خلاله معدلات نمو مرتفعة تستطيع توفير العديد من فرص العمل لشبابنا الواعد، الساعي لتحقيق ذاته ورسم طريق مستقبله.

وأعرب عن ثقته التامة في أن مصر ستكون خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من أهم الدول الواعدة اقتصاديا على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا بعد نجاح الاقتصاد المصري في تخطي التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.​