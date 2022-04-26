الحد الأدنى للأجور.. القوى العاملة: أكثر من 3 آلاف شركة طلبت استثنائها من التطبيق

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تلقي 3028 طلبا للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وبدأت الوزارة في بحثها خلال الأسبوع الجاري.

وأكد الوزير، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم فحص 978 طلبا منهم 271 منشأة تستحق الاستثناء، و661 غير مستحقة ولم يستدل على الباقي أو نقل إلى محافظات أخرى، مشيرًا إلى أن بحث الاستثناءات يأتي وفقا للقوائم المالية والمستندات الدالة على الوضع الاقتصادي للمنشأة.

وأوضح أن مديريات القوى العاملة انتهت من فحص 1159 منشأة من إجمالي الطلبات، وسيتم إعلام المنشآت بنتيجة الفحص سواء بقبول الاستثناء أو الرفض، مشددًا على أنه لن يتم قبول أي طلب استثناء من أي منشأة إلا بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقية المنشأة في ذلك.

وأكد سعفان أن دراسة الحالات التي تقدمت بطلبات استثناء سيساهم في عمل قاعدة بيانات متكاملة ودراسة تحليلية يمكن من خلالها استقراء المستقبل ويرسم ملامحه بالنسبة لأحوال المنشآت وموقف العاملين بداخلها، مبدياً استعداد الوزارة لاستقبال أي طلبات استثناء لمنشآت وبحثها.​