محافظ القاهرة يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، والوفد المرافق له، للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ القاهرة أن مصر نموذج فريد في الصلات القوية التي تربط بين مواطنيها والتي طالما كانت عصية على أي محاولات للنيل منها وأصبحت دولة المواطنة التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي نموذج فريد ومحط أنظار العالم مشيرًا إلى أن مصر تنعم بجو من الاستقرار والأمن في عهده لم تشهده من قبل.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا اللقاء هو تعبير عن محبة كبيرة قبل أن يكون لقاءًا رسميًا، مثمنًا وجود هذا العدد الكبير من أبناء الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر.

وأكد محافظ القاهرة أن وجود هذا الوفد الكبير الذي ضم عددا من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب، وهيئة الأوقاف الإنجيلية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الهيئة الإنجيلية يعبر عن محبة خاصة وحقيقية تعكس علاقة قوية وأصيلة، وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد لتحقيق رقي وتقدم مصرنا العزيزة.

وقدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، التهنئة بعيد الفطر المبارك لمحافظ القاهرة وكافة العاملين بها، متمنيًا دوام النجاح والتقدم لما فيه خير وسلام لجميع الشعب المصري.

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن مصر نموذج للعيش المشترك وأنه يشعر بفخر كبير كونه مواطن يتمتع بكافة حقوق المواطنة موجهًا الشكر للقيادة السياسية التي رسخت دولة المواطنة، ومشيرًا إلى أن التطوير الحادث بالقاهرة أصبح محل إعجاب كبير للمواطنين المقيمين بالخارج الذين يعبرون عن انبهارهم بالتغيير الحادث بالعاصمة أثناء زيارتهم لمصر.

وأضاف رئيس الإنجيلية: "فخورين بمحافظة القاهرة وفخورين ببلادنا الجميلة مصر، ونصلي أن يمنح الله الفرحة والسلام لجميع المصريين".