بعد الطبخ.. طارق عبدالجابر يكشف موهبة جديدة.. اسمع وشوف وقول رأيك

كتب- محمد عمارة:

كشف الإعلامي طارق عبدالجابر، أحد أشهر مراسلي التلفزيون المصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنوات مضت، عن موهبته الفنية في الغناء، مؤكدًا أنه يحب الفن بشكل كبير وأنه دخل مجال الإعلام بالصدفة.

وقام "عبدالجابر" خلال بث مباشر أذيع مساء اليوم، على الصفحة الرسمية لـ"مصراوي"، بغناء أغنية الفنانة لطيفة "أكتر من روحي بحبك".

وقال عبدالجابر: "فكرت في تقديم برنامج غواص في بحر السينما المصرية عندي لقاء مع النجمة فاتن حمامة وهند رستم وماجدة وهدى سلطان ومديحة يسري وهنري بركات وغيرهم".

وفجر "عبدالجابر" مفاجأة كبيرة تذاع لأول مرة ولا أحد يعلم عنها شيئًا، مؤكدًا أن فريد الأطرش هو صاحب الفضل في ظهور فيلم "دعاء الكروان للنور"، لأنه اشترى القصة لتقديمها وكان سيقوم ببطولته، مشيرًا إلى أن الفنانة روحية خالد باعت مقبرتها حتى تقدم هذا الفيلم.