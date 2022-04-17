بسبب جحود الأبناء.. مشروع قانون بالبرلمان يجيز استرداد الوالدين للهبة

كتب- نشأت علي:

تقدَّم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، بمشروع قانون بتعديل البند رقم 5 من المادة 502 من القانون رقم 131 لسنة 1948 من القانون المدني والتي تنظم إجراءات الهبة سواء للأبناء أو الأقارب، إلى مجلس النواب؛ تمهيدًا لإحالته إلى اللجان المختصة لمناقشته.

وأكد درويش أهمية إجراء هذا التعديل المهم والذي يعد ترجمة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2021، والذي أجاز استرداد الهبة من كل ذي رحم.

وأوضح درويش أنه في الآونة الأخيرة تلاحظ ظهور بعض حالات الجحود بين الأبناء لوالديهم، وفي ضوء قيام أحد الآباء برفع دعوة باسترداد الهبة من نجله الذي تعدى عليه باللفظ، قضت المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية البند "ه" المادة 502 من القانون المدني الصادر برقم 131 لسنة 1948 في مجال سريانها على هبة أي من الوالدين لولده.

وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنَّ هذا الحكم يعني أحقية الوالد في الرجوع في ما وهبه لولده، شريطة أن يتوافر أي عذر يبرر له بالرجوع، كالحالات المنصوص عليها في المادة 501 من القانون المدني.