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برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة

10:00 ص الأربعاء 13 أبريل 2022
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة

الأرصاد: طقس الأحد غير مستقر .. وارتفاع في درجات ا

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس ربيعي معتدل حتي نهاية الأسبوع وتكون الأجواء لطيفة علي معظم الأنحاء.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة على القاهرة تتراوح بين 25 حتى 27 درجة، والسواحل الشمالية من 21 وحتى 22 درجة والمناطق الجنوبية من 29 حتى 32 درجة.

وتابعت الهيئة: "درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ خلال فترات الليل وتسجل 14 إلى 18 درجة على أغلب الأنحاء مما تتسبب في طقس بارد ليلا".

وأكدت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية هو نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

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طقس أتربه رياح أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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