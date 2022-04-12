Masrawy logo white

إعلان

السلع والأسعار.. 8 رسائل للسيسي من مركز عمليات التحكم والمتابعة

11:59 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
السلع والأسعار.. 8 رسائل للسيسي من مركز عمليات التحكم والمتابعة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من الرسائل للمحافظين خلال تفقده صباح اليوم مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ويرصد مصراوي أبرز الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي كالتالي:

- ضرورة متابعة الأسواق والتأكد من توافر كافة السلع بأسعار مناسبة والتواصل المباشر مع المواطنين بما ينعكس على استقرار الأسعار.

- هناك دور كبير يقع على الحكومة والمحافظين وهو التواجد بكثافة في الشوارع والأسواق، حتى يتم التأكد من أن الأمور تسير بشكل جيد ومناسب في ظل الظروف الصعبة.

- إحنا مش عارفين الأزمة الحالية هتستمر قد أيه.

- اللي يهمني حاليا إننا نبذل جهد للسيطرة على الأسعار في الأسواق، إحنا موجودين علشان خاطر الناس.

- إحنا بنقول للناس من حقها إنها تكسب بس أنا عاوز أقول في ظل الظروف اللي إحنا فيها نتكلم عن مكسب معقول عشان ميبقاش عبء على المواطنين.

- بطالب المسئولين بالتواجد على الأرض بشكل أكبر.. لازم نسمع للمواطنين ونكون نبضهم في الشارع ونشوف الأسعار بكام ومناسبة ولا لا.

- طول ما فيه وفرة في المنتجات الأسعار هتبقى مضبوطة والأزمة قد تطول والموضوع مش أوفر سلع دلوقتي، لأ أوفر دلوقتي والشهور القادمة لضبط الأسعار.

- الأزمة اللي موجود قد تطول شوية وبالتالي آثارها هتكون معانا لازم نكون شايفين دة من دلوقت ونتعامل معاها.

تخفيضات كبيرة على أسعار ياميش رمضان

اعرف الاسعار
الرئيس عبدالفتاح السيسي مركز عمليات التحكم أسعار السلع أسواق
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل|بعد سحب العبوات.. مسؤول المبيعات بإندومي يكشف السر
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا