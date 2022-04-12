السلع والأسعار.. 8 رسائل للسيسي من مركز عمليات التحكم والمتابعة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من الرسائل للمحافظين خلال تفقده صباح اليوم مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ويرصد مصراوي أبرز الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي كالتالي:

- ضرورة متابعة الأسواق والتأكد من توافر كافة السلع بأسعار مناسبة والتواصل المباشر مع المواطنين بما ينعكس على استقرار الأسعار.

- هناك دور كبير يقع على الحكومة والمحافظين وهو التواجد بكثافة في الشوارع والأسواق، حتى يتم التأكد من أن الأمور تسير بشكل جيد ومناسب في ظل الظروف الصعبة.

- إحنا مش عارفين الأزمة الحالية هتستمر قد أيه.

- اللي يهمني حاليا إننا نبذل جهد للسيطرة على الأسعار في الأسواق، إحنا موجودين علشان خاطر الناس.

- إحنا بنقول للناس من حقها إنها تكسب بس أنا عاوز أقول في ظل الظروف اللي إحنا فيها نتكلم عن مكسب معقول عشان ميبقاش عبء على المواطنين.

- بطالب المسئولين بالتواجد على الأرض بشكل أكبر.. لازم نسمع للمواطنين ونكون نبضهم في الشارع ونشوف الأسعار بكام ومناسبة ولا لا.

- طول ما فيه وفرة في المنتجات الأسعار هتبقى مضبوطة والأزمة قد تطول والموضوع مش أوفر سلع دلوقتي، لأ أوفر دلوقتي والشهور القادمة لضبط الأسعار.

- الأزمة اللي موجود قد تطول شوية وبالتالي آثارها هتكون معانا لازم نكون شايفين دة من دلوقت ونتعامل معاها.