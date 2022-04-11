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55 لوحة فنية فى معرض "رسائل لونية" بالأوبرا

09:22 م الإثنين 11 أبريل 2022
55 لوحة فنية فى معرض "رسائل لونية" بالأوبرا

معرض رسائل لونية بالأوبرا

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(مصراوي):

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، في الثامنة والنصف مساء الخميس 14 أبريل، بقاعة صلاح طاهر معرض بعنوان "رسائل لونية" للفنانة منى فتحي.

يضم المعرض أكثر من 55 لوحة فنية ما بين الزيت والأكليريك وألألوان المائية، ويتناول الفكر السيريالي الذي يختلف عن التفكير العقلاني للمنطق والقيم الجمالية المتوارثة ويستمر المعرض حتى الأربعاء 20 أبريل.

يذكر أن الفنانة منى فتحى حصلت على دراسات حرة فى كلية الفنون التطبيقية قسم ديكور وكلية فنون جميلة قسم تصوير زيتى، كما شاركت فى العديد من المعارض الجماعية وقصور الثقافة والأوبرا والمعرض الدولى بالمعهد الثقافى الإيطالى .

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