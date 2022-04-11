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البابا تواضروس يستقبل أرملة كاهن الإسكندرية الشهيد وأسرته

08:35 م الإثنين 11 أبريل 2022
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    البابا تواضروس يستقبل أرملة كاهن الإسكندرية
  • عرض 2 صورة
    البابا تواضروس يستقبل أرملة كاهن الإسكندرية
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كتب- مينا غالي:

استقبل البابا تواضروس الثاني اليوم الاثنين الدكتورة مرثا مرقس أرملة الأب الشهيد القمص أرسانيوس وديد والقس ماركوس عبدالمسيح أحد أقارب الأب الشهيد وعددًا من أفراد عائلته.

وقدم البابا لتاسوني مرثا ولأفراد العائلة التعزية، وتحدث معهم عن الفرح بالسماء وعن رسالة الإنسان في الحياة.

ومن جانبها تكلمت أرملة القمص أرسانيوس عن خبراتها طوال سنوات خدمة "أبونا" وعمل الله في حياته.

حضر اللقاء القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

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