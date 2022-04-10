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مطار الأقصر يستقبل أولى رحلات "سمارت وينج" من إسبانيا

10:27 م الأحد 10 أبريل 2022
مطار الأقصر يستقبل أولى رحلات "سمارت وينج" من إسبانيا

مطار الأقصر الدولي

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كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الأقصر الدولي، أولى رحلات شركة "سمارت وينج" القادمة من العاصمة الإسبانية مدريد، والتي تحمل على متنها 189 راكبًا، حيث سيتم تشغيل الخط مرة واحدة أسبوعيًا بخط سير "مدريد/الأقصر/مدريد" في إطار جهود وزارة الطيران المستمرة لتنشيط السياحة في مختلف المطارات المصرية.

وقالت الشركة المصرية للمطارات، إنه تم استقبال الطائرة على أرض المهبط بمدافع المياه، وهو التقليد الدولي المتعارف عليه، وتم الترحيب بالركاب من قبل إدارة المطار بتوزيع الورود والهدايا التذكارية.

وأشرف فريق من العلاقات العامة على إنهاء إجراءات وصول السياح، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المطارات.

يذكر أن المطار استقبل خلال الأسبوع الماضي، أولى رحلات شركة "جاليست آير"، والقادمة من العاصمة الإسبانية مدريد، وكان على متنها 179 سائحًا.

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