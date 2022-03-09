قرينة الرئيس تشاهد فيلمًا عن دور المرأة المصرية "المكان والمكانة" (فيديو)

تعرف على قائمة المُكرمين باحتفالية يوم المرأة الم

القاهرة - مصراوي:

شاهدت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيلما تسجيليا بعنوان: "المرأة المصرية.. المكان والمكانة".

وشهدت السيدة انتصار السيسي ، اليوم الثلاثاء ، احتفالية يوم المرأة المصرية، تحت عنوان "المرأة المصرية أيقونة النجاح"، بحضور عدد من الوزيرات والقيادات النسائية.

تناول الفيلم التسجيلي مكانة المرأة المصرية داخل أسرتها باعتبارها التى تضيف للمكان الذى فيه وليس العكس مثلما أكدت السيدة انتصار السيسى خلال كلمة مسجلة داخل الفيلم.

واستعرض الفيلم التسجيلى أول امرأة طبيبة وعالمة ذرة ومحاربة وطيارة وقبطانة باعتبارها ست الأسرة المصرية.