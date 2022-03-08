قومي المرأة يشكر السيدة انتصار السيسي لرعايتها مبادرتي "دوي" و"نورة"

كتبت- نور العمروسي:

وجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، لرعايتها مبادرتي "دوي" ، و"نورة" اللتان اطلقهما المجلس لتمكين الفتاة المصرية ، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، عن بالغ سعادتها وفخرها لقيام السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، برعاية مبادرتى " دوى" ، و"نورة" ، مؤكدة أن هذه الرعاية تعد استكمالا لجهود الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة والفتاة المصرية ، من أجل مستقبل أفضل لهن ولوطننا الغالي مصر.

جدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة أطلق مبادرة نورة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان .. وبالشراكة مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والتعاون الدولي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

كما أطلق المجلس مبادرة "دوى" بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وبالشراكة مع وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للسكان.