هل 2026 سيكون أفضل اقتصاديًا وسياسيًا لمصر؟.. عماد الدين أديب يتوقع

قدم المفكر السياسي الدكتور عماد الدين أديب رؤيته لوضع مصر في عام 2026 مقارنة بالعام الحالي.

وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن مصر تدخل العام المقبل ومعها مؤشرات اقتصادية إيجابية، قائلاً: "هناك تحسن في تحويلات المصريين في الخارج من 23 إلى 33 مليار دولار، مع توقع وصولها لـ40 مليار بنهاية 2025".

وأشار أديب إلى ارتفاع الصادرات المصرية إلى 44 مليار دولار، ونمو القطاع الصناعي بنسبة 18%، وزيادة الحصيلة الضريبية إلى 35%، مؤكدًا أن هذه الأرقام صادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد والبنك المركزي المصري.

وأشار إلى تطورات اجتماعية مهمة مثل هبوط معدل المواليد لأول مرة، وإعلان رئيس الوزراء عن بدء إعادة هندسة طريقة التعامل مع الدين العام، وهو ما وصفه بالنقطة المهمة التي سيعود لها.

وانتقل أديب إلى الشأن الإقليمي والأمن القومي، مؤكدًا أن موقف مصر من القضايا الحدودية واضح وثابت.

وقال: "الموقف المصري واضح بالنسبة للسودان وواضح بالنسبة لليبيا، وهناك خطان أحمران اتُّفقا عليهما".

وأكد أن مصر رفضت التهجير، وترفض لعبة التقسيم في ليبيا والسودان، وترفض المساس بحصتها من مياه النيل، وتسعى لاتفاق قانوني ملزم.