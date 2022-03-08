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وزيرة الثقافة تهنئ أول عضوة نقابة المهن الموسيقية من ذوي القدرات الخاصة

06:34 م الثلاثاء 08 مارس 2022
وزيرة الثقافة تهنئ أول عضوة نقابة المهن الموسيقية من ذوي القدرات الخاصة

إيناس عبد الدايم

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القاهرة - أ ش أ:

وجهت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، التهنئة للفنانة مريم طارق ماهر، أول حاصلة على عضوية نقابة المهن الموسيقية، من فصول ذوي القدرات الخاصة بمواهب الأوبرا؛ وذلك بعد اجتيازها الاختبارات اللازمة للالتحاق بالنقابة بنجاح، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

وقالت عبد الدايم - في تصريح اليوم - إن ذوي القدرات الخاصة جزء أصيل من نسيج المجتمع ومن الأولويات في خطط الدولة للتنمية، واصفة مريم بإحدى النماذج المشرفة التي أصرت على تحقيق حلمها.

وأكدت أن حصول مريم على عضوية نقابة المهن الموسيقية، يعكس النتائج الإيجابية لخطط وزارة الثقافة الخاصة بدمج واكتشاف وتبنى الموهوبين من ذوي الهمم، متابعة أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها على النجاح في مختلف المجالات، مشيرة إلى اعتزازها بسيدات الوطن اللاتي عرفن بالكفاح والعطاء المستمر منذ أقدم العصور.

هذا المحتوى من

Asha
إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة نقابة المهن الموسيقية ذوي القدرات الخاصة اليوم العالمي للمرأة
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