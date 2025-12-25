إعلان

شاهد.. رقص أنغام في عيد ميلاد ابنها (فيديو)

كتب : مصطفى حمزة

02:45 م 25/12/2025

المطربة أنغام

حرصت المطربة أنغام، على الاحتفال بعيد ميلاد نجلها عبدالرحمن، مساء الثلاثاء الماضي.

وظهرت المطربة أنغام، في مقطع فيديو عبر موقع "إكس"، وهي ترقص في حفل عيد ميلاد نجلها عبدالرحمن، مساء الثلاثاء 23 ديسمبر.

وبلغ عبد الرحمن عامه الـ20 ، إذ ولد في 23 ديسمبر 2005، وهو الإبن الأصغر للمطربة أنغام، ووالده هو ثاني أزواجها الموزع الموسيقي فهد.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، كشفت عن بيع جميع تذاكر الحفل الذي تحييه المطربة أنغام مساء الأربعاء 31 ديسمبر الموافق ليلة رأس السنة في السعودية، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتقوم أنغام، بإحياء الحفل المقام في احد فنادق بيروت، مساء السبت المقبل الموافق 27 ديسمبر.

المطربة أنغام

