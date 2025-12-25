تصدر اسم الفنانة عايدة رياض قوائم البحث على جوجل، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعة وفاتها.

ونفت عايدة رياض الخبر عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، وكتبت: "عايدة رياض في ذمة الله! مش عارفة بجد إيه قلة الأدب اللي احنا وصلنا ليها".

وأضافت: "دي استفدت إيه لما تقولوا عليا إني توفيت، ارتقوا شوية وشوفولكم شغلانة تعملوها بدل ما أنتم فاضيين ومش سايبين حد في حاله، نفياً لأي شائعات، الحمد لله أنا كويسة وبخير".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عايدة رياض مسلسل "جودر" بطولة: ياسر جلال، نور، وفاء عامر، أحمد فتحي

