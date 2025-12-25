الأزهر يفتح باب التقديم للدورة الرابعة لتأهيل معلمي القرآن

أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف، اليوم الخميس، فتح باب التقدم للدورة الرابعة من البرامج التدريبية التي ينظمها مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالجامع الأزهر.

وأوضحت إدارة الجامع الأزهر، في بيان، أن هذه البرامج تهدف إلى تطوير قدرات خريجي الأزهر الشريف، وصقل مهاراتهم العلمية والتربوية، بما يتماشى مع الرؤية الشاملة للأزهر في دعم الرواق الأزهري كمنارة لنشر الفكر المعتدل، وبناء كوادر قادرة على التواصل الإيجابي مع المجتمع.

ضوابط التقديم في برامج الجامع الأزهر لمعلمي القرآن الكريم

حددت الإدارة عددًا من الضوابط للتقدم، أبرزها ما يلي:

- أن يكون المتقدم من خريجي الأزهر الشريف.

- ألا يكون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

- سداد الرسوم المقررة لفتح ملف الاشتراك بالدورة التدريبية.

- سيتم الاستعانة بالمتميزين من خريجي هذه الدورات للعمل بالرواق الأزهري بنظام العمل بالساعة.

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري، أن إطلاق هذه الدورات يمثل استثمارًا وطنيًا ودينيًا في طاقات خريجي الأزهر، مشيرًا إلى أن الهدف هو إعداد جيل يجمع بين إتقان علوم القرآن الكريم والتمكن من المهارات التربوية اللازمة للتعامل مع الأجيال القادمة.

وأضاف أن هذه البرامج تأتي في إطار حرص الرواق الأزهري، تحت القيادة الحكيمة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تطوير أدوات خريجي جامعة الأزهر، ليكونوا منارات علمية وحصنًا منيعًا في مواجهة الفكر المتطرف، ونشر قيم الوسطية والاعتدال.

وأوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن هذه الدورات تستهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للخريجين، والوصول بهم إلى درجة الإتقان في الحفظ والأداء، بما يعكس مكانة الجامع الأزهر وهيبته العلمية.

وأشار إلى أن الدورة الرابعة تستهدف تدريب نحو 600 متدرب من خريجي الأزهر الشريف، يتلقون برامج علمية وتربوية وفكرية متكاملة تتوافق مع المنهج الأزهري، لافتًا إلى أن جميع الطلبات ستخضع للفحص والمراجعة عقب غلق باب التقديم، تمهيدًا لتقسيم المقبولين إلى مجموعات، ووضع الجداول الخاصة بالحلقات والمحاضرات.

وأوضح أن مدة التقديم تمتد لمدة 15 يومًا، تبدأ من الخميس 25 ديسمبر 2025، وحتى الخميس 15 يناير 2026، داعيًا الراغبين في الاشتراك إلى التسجيل عبر الرابط الرسمي، من هنا.

