بطاقة 1.2 مليون راكب.. الطيران تستعد لافتتاح مطار "سفنكس"

كتب- محمد عبيد:

تستعد وزارة الطيران المدني، خلال أسابيع افتتاح مشروع تطوير وتوسعة مطار سفنكس الدولي لزيادة طاقته الاستيعابية، ولخدمة سكان محافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف والمنيا، والمنوفية، بالإضافة لتخفيف التكدس عن مطار القاهرة الدولي، وجذب سياحة اليوم الواحد للمناطق السياحية لقرب المطار من المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة.

وأضافت الوزارة وجهات المطار بالشكل المعماري والإنشائي الذي يمزج بين التراث الفرعونى العريق والتصميم العصري الحديث، ليتناسب التطوير مع المنطق التي تحتوي علي الآثار بشكل كبير.

وتضمنت خطة التطوير والتوسعة للمطار، تطوير صالتي السفر والوصول والمكاتب الإدارية ومنطقة سيور الحقائب والمنظومة الأمنية والخدمية والأسوار الخارجية ومهبط الطائرات، ومنطقة الأسواق الحرة وغرفة التحكم والمراقبة ومنظومة الكاميرات، وتوسعة مبنى الركاب حيث تصل المساحة الإجمالية للمبنى إلى 24000 متر مسطح بدل 3600 متر، وذلك ليسع 900 راكب / ساعة بدلاً من 300 راكب / ساعة، بطاقة استيعابية تصل إلى مليون ومائتي ألف راكب سنويا.

وتهدف خطة التطوير تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمسافرين، بما يضمن تقديم التسهيلات اللازمة وتحقيق الراحة والرفاهية للركاب بالمطار، وضرورة الاهتمام بأعمال التجميل والتشجير للمنطقة الخارجية أمام المطار.

واشتمل التطوير على استخدام الطاقة الشمسية في إضاءة مباني المطار، لتحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة البيئية، وكذلك التوسع في استخدام لمبات توفير الطاقة "الليد" بجميع صالات المطار والمكاتب الإدارية، وإنشاء محطة للنقل العام خارج المطار لخدمة الركاب والعاملين بالمطار.