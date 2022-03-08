بالخطوات| كيفية تقسيط مديونية الكهرباء.. وجدية السداد شرط أساسي

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، اتخاذها تسهيلات جديدة متعلقة بتقديم تسهيلات للمواطنين الذين لديهم جدية في دفع فواتير الكهرباء المتراكمة، خصوصًا من صغار المشتركين، من خلال تقسيطها على ١٢ شهراً أو ٢٤ شهراً.

ويستعرض "مصراوي" المستندات المطلوبة لجدولة مديونية الكهرباء على أقساط شهرية.

١ - بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

٢ - نموذج طلب تقسيط للمديونية يجرى استيفاؤه من الشركة وملء البيانات الموجودة به وتقديمه.

٣ - فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

وعلى المواطن الراغب في تقسيط مديونيته، اتباع الإجراءات المطلوبة.

استيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية من الشركة وملء البيانات الموجودة به، ودفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى، ويتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرًا.

وأكد مصدر مسؤول داخل الشركة القابضة لتوزيع كهرباء مصر أن كل شركات توزيع الكهرباء تقدم تسهيلات للمواطنين غير القادرين على سداد مديونياتهم مرة واحدة شريطة وجود جدية في السداد.

وأضاف المصدر، في تصريحات أدلى به إلى "مصراوي"، أنه حال عدم وجود جدية في السداد يتم رفع العداد القديم واستبدال عداد مسبق الدفع به، وذلك بعد تراكم شهرين متتاليين وتوجيه إنذار للمستهلك مرتين برفع العداد.