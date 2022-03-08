بـ3 أحياء .. الجيزة: طرح مزايدة علنية لحق استغلال أماكن الانتظار للمركبات

كتب – أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، طرح المزايدة العلنية العامة لحق استغلال أماكن الانتظار للمركبات في الشوارع وذلك بنطاق (حي الدقي - حي جنوب - حي الطالبية) .

وقالت المحافظة، إنه تبدأ جلسة المزايدة العلنية يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٢ وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ وقدره ۲۹۹ جنيها وقيمة التأمين المؤقت لكل موقع على حدة وذلك على النحو التالي:

التأمين المؤقت لحي الدقي بمبلغ

وقدره ٢٥٠٠٠ جنيها (فقط قـدره خمسة وعشرين ألف جنيها لا غير) .

التأمين المؤقت لحي الطالبية

وقدره ١٥٠٠٠ جنيها ( فـقـط وقدره خمسة عشر ألف جنيها لا غير).

و التأمين المؤقت لحي جنوب بمبلغ وقدره ۲۰۰۰۰ جنيها (فقط قدره عشرين ألف جنيها لا غير)

وأوضحت محافظة الجيزة، إنه تطلب كراسة الشروط و المواصفات بموجب طلب مدموغ مقابل سداد قيمتها بخلاف ضريبة القيمة المضافة ولصق طابع الشهيد .

وأشارت إلى أنه لحضور جلسة المزايدة العلنية المذكورة بعاليه في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر ديوان عام محافظة الجيزة قـاعـة المجلس الشعبي المحلي - الدور الثالث - ٤٠٦ شارع الهرم الجيزة، إحضار (أصل كراسة الشروط - السجل التجاري - البطاقة الضريبية - الرقم القومي - تفويض معتمد في حالة دخول الشركات - تأمين دخول المزايدة تسـجيل على بوابة المشتريات الحكومية للبوابة تطبيقا لأحكام القانون رقم (۱۸۲) لسنة ٢٠١٨ .