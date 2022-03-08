"التموين": طرح ياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ 25%

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طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ياميش رمضان بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها بتخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 25% عن نظيرتها في الأسواق الحرة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أحمد كمال، أنه تم طرح كافة السلع الخاصة بياميش رمضان بالمجمعات، مؤكدا توفير كافة سلع الياميش بالمجمعات.

وأشار المتحدث إلى أنه يوجد تخفيضات تصل إلى 30% على السلع الأخرى والتي تبلغ حوالي أكثر من 1000 سلعة بالمجمعات الاستهلاكية، منوها إلى وجود احتياطي استراتيجي كبير من السلع.

من جانبه، أوضح حازم محمد رئيس قطاع فروع المجمعات الاستهلاكية بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن حركة الإقبال بدأت تتزايد بشكل كبير على الشراء خلال الفترة الحالية مع اقتراب شهر رمضان، في ظل تراجع الأسعار عن الأسواق الحرة بنسبة تصل إلى 30.

وأشار إلى أن المجمعات الاستهلاكية لديها مخزون استراتيجي من السلع يكفي 3 شهور، لافتا إلى مشاركة المجمعات الاستهلاكية بمعارض أهلا رمضان من خلال تخصيص ركن داخل كل فرع استهلاكي.