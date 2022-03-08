"الحماية المجتمعية" و"نزيل".. "النواب" يودع "قطاع السجون" بمسمياته في القانون الجديد

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تغيير اسم قطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية، ضمن المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.

وينص القانون القديم على مسمى قطاع السجون، بينما تنص تعديلات مشروع القانون الجديد على مسمى قطاع الحماية المجتمعية.

ونصت التعديلات على عدة تغييرات في المسميات؛ أهمها سجين إلى نزيل.

وتأتي تعديلات أحكام القانون المقترحة في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في مسمياتها وأبنيتها وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعى إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم ودمجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.

ونص مشروع القانون على أن تنفذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًّا وثقافيًّا.

ونص مشروع القانون على: على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة.