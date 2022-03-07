المشروع الثقافي في المترو.. ردود أفعال إيجابية وتفاعل قوي من الركاب

كتب– أسامة علي:

كشف الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة، والمشرف على المشروع الثقافي بمحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق "الخط الأخضر"، تفاصيل المشروع.

وقال رضا في تصريحات تلفزيونية، إن هذا التعاون يحدث لأول مرة في مصر، بين الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل المترو مع مؤسسة "راك" للفنون والثقافة، مؤكدًا أنه كان هناك ردود أفعال إيجابية وجميلة وتفاعل قوي من جمهور الركاب مع الفكرة.

وأوضح أنه تم رسم 3 جداريات بمساحة 12 مترًا وبارتفاع 2 متر، بعنوان "ثلاثية هليوبوليس" بمشاركة ثلاثة فنانين، هم علاء عوض، سامح إسماعيل ومينا ميلاد على مساحة 12 مترًا × 2 متر بها 3 جداريات تصور مصر القديمة والقبطية والإسلامية، بحجم 4 أمتار × 2 متر لكل جدارية، كما تضمنت الفعالية وجود 7 من طلاب كلية فنون جميلة لرسم أكثر من 100 اسكتش فني لركاب الخط الأخضر الثالث وتوزيعها عليهم بمحطة "هليوبوليس" تحت إشراف الفنان مراد درويش.

ولفت أستاذ الفنون الجميلة إلى أنه هذا المشروع الثقافي يهدف إلى ترسيخ الهوية وتعزيز القوى الناعمة، مشددًا على أن عمل المشاركين في المشروع تطوعيًا.

أطلقت شركة "آر. إيه. تي. بي" ديف للنقل كايرو "المشروع الثقافي" في محطات مترو الخط الأخضر والذي يعد أول مشروع ثقافي من نوعه في مصر، بحضور كلاً من الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق ووديع بوشيحة، الرئيس التنفيذي لشركة "آر. إيه. تي. بي" ديف للنقل كايرو بالقاهرة، وذلك في ضوء اهتمام الشركة بإطلاق الأنشطة الثقافية والاجتماعية بخط المترو الثالث المعروف بـ"الخط الأخضر 3"، واستراتيجيتها في تقديم خدمات نقل حديثة، باستثمار تاريخ المناطق التي يمر بها المترو لعرضه بشكل فني يجذب انتباه الركاب ومستخدمي المترو كجزء من خطة الترويج السياحي والثقافي للحضارة المصرية.