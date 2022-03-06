الآثار تكشف حقيقة تحريك أسعار تذاكر الأهرامات

(مصراوي):

نفى مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، ما تردد حول رفع أسعار زيارة منطقة أهرامات الجيزة، مؤكدًا أن كل ما نشر في هذا الصدد عار تمامًا عن الصحة.

وقال المصدر: "تحريك أسعار زيارة المناطق الأثرية والمتاحف أمر يحتاج إجراءات كثيرة ولا يمكن أن يتم في الخفاء أو في السر، وأن أسعار دخول الأهرامات ثابتة منذ عدة سنوات وإلى الآن، ولم يتم تغييرها، ولا يوجد أي نية لذلك خلال هذه الفترة".

وأكدت المصادر أن أسعار تذاكر زيارة الأهرامات تتمثل في 40 جنيهًا للمصريين و20 جنيهًا للطالب المصري، كما هي منذ أعوام.