الطقس.. الأرصاد تكشف موعد هدوء سرعات رياح الخماسين

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بمنخفض خماسيني صحراوي، يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة ويجلب كتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية والليبية لمصر.

وأضافت إيمان في تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد، أن رياح الخماسين، محملة برمال وأتربة مثارة تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ على معظم مناطق الجمهورية.

وأشارت إلى أن سرعات الرياح مع المنخفض الخماسيني، تصل إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد بين 50 لـ 60 كم على الساعة، على أن تزيد سرعات الرياح لتصل إلى 70كم على الساعة في بعض المناطق مثل سيناء وشمال الصعيد ومدن القناة.

وتابعت إيمان: نشاط الرياح والرمال المثارة تؤثر على مختلف مناطق الجمهورية، وأكثرها الطرق الصحراوية والمكشوفة، لذا ننصح القيادة بهدوء على هذه المناطق، مع ضرورة الابتعاد عن التواجد تحت أي لوحات إعلانية أو أعمدة إنارة أو أشجار عالية أو مباني متهالكة تجنبا لسقوطها.

وأوضحت أن تأثير هذا المنخفض يستمر على مدار اليوم، ومع دخول فترات المساء تتحول الرياح الجنوبية الغربية إلى رياح شمالية غربية وتهدأ سرعتها على معظم مناطق الجمهورية، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتقل الأتربة بشكل ملحوظ مع دخول خلال فترات الليل.





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