أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

خالد داود يكشف لـ"مصراوي" سبب وفاة شقيقه الإعلامي إياد داود

12:11 ص الأحد 06 مارس 2022
خالد داود يكشف لـ"مصراوي" سبب وفاة شقيقه الإعلامي إياد داود

خالد داود

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مينا غالي:

كشف الكاتب الصحفي والسياسي خالد داود، السبب الحقيقي وراء وفاة شقيقه الفنان والإعلامي إياد داود مساء اليوم.

وقال داود لـ"مصراوي" إن شقيقه توفي بسبب مضاعفات فيروس كورونا التي أصيب بها قبل خمسة شهور وكان يتلقى العلاج منها، إلا أنه وافته المنية.

وكان خالد داود شقيق الإعلامي والفنان إياد داود عن موعد ومكان صلاة الجنازة على شقيقه.

وكتب خالد داود على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : توفي أخي الحبيب إياد داود عن ٤٠ عاما مليئة بالحب والطيبة والإبداع يرحمه الله رحمة واسعة رحمتك يا رب.

أضاف: "صلاة الجنازة في مسجد مصطفى محمود في المهندسين غدًا الأحد بعد صلاة الظهر. العزاء يوم الاثنين 7 مارس في الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب، لا حول ولا قوة إلا بالله".

وتوفى مساء اليوم الإعلامي والفنان الشاب إياد داود، عن عمر ناهز 39 عامًا.

خالد داود إياد داود وفاة إياد داود

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1261

إصابات اليوم

17

وفيات اليوم

1008

متعافون اليوم

487642

إجمالي الإصابات

24149

إجمالي الوفيات

417479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • طقس الأحد |رمال وأتربة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا