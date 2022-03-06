أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الأحد 6 مارس 2022 إلى الجمعة 11 مارس 2022.

وأضافت الهيئة أن الأحد 6 مارس، يوجد ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء دافئ على السواحل الغربية حار على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

واعتبارا من الاثنين، يوجد انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الأحد:

- نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد بسرعة (50:40 كم/س) والسواحل الشمالية وسيناء بسرعة 70 كم/س) مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

- فرص أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الاثنين:

- شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية من 4 الى 8 صباحا تقريبا )

الثلاثاء:

-شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد من 4 الى 8 صباحا تقريبا )

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة

الأربعاء:

-شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد من 4 الى 8 صباحا تقريبا )

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة

الخميس:

-شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الجمعة:

- شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، من 4 الى 8 صباحا تقريبا )

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.