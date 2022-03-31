بينها المنيب.. قطع المياه عن 7 مناطق رئيسية بالجيزة العاشرة مساءً

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن عدد من المناطق اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الخميس وحتى الساعة 8 صباح غدٍ الجمعة.

وتشمل هذه المناطق: المنيب - القصبجي - العمرانية الشرقية - شارع البحر الأعظم - شارع ربيع الجيزي - ساقية مكي - ميدان الجيزة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال الصيانة بمحطة مياه جزيرة الدهب، قبل بدء شهر رمضان المبارك وحلول فصل الصيف.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.