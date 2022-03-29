ارتفاع الحرارة.. الصحة توضح الأعراض الجانبية للتطعيم ضد شلل الأطفال

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة، عن الأعراض الجانبية لتطُعيم شلل الأطفال الفموي.

وقالت وزارة الصحة عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، إن أبرز الأعراض عبارة عن ارتفاع درجة حرارة الجسم قليلا، وقد يعاني الطفل من قيئ أو إسهال ولكن بدرجة خفيفة ولا تستمر طويلا.

وتستمر الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حتى يوم ٣٠ مارس، وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى ٥ سنوات.