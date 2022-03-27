وحيد دوس: سرطان الكبد الثالث عالمياً في نسب الوفيات

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن سرطان الكبد في مرض خطير للغاية، ويعد السادس عالمياً في نسبة الانتشار، والثالث بالنسبة للوفاة.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية إطلاق مبادرة "الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد"، بحضور بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وسفير ألمانيا بالقاهرة، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة السابق، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

وأضاف دوس: "هناك نسبة وفيات كبيرة بين المرضى نتيجة للاكتشاف المتأخر للمرض، وبالنسبة لمصر فهو يحتل نسبة متقدمة بالنظر لأنواع السرطانات المختلفة".

وأوضح أن لمصر تجربة رائدة في مجال أورام الكبد، حيث نشرنا أكثر من ألف دراسة وبحث علمي، وتم تطبيق العمل بالعيادات المجمعة بوجود طبيب كبد وجراح كبد وطبيب أورام وأشعة تدخلية لضمان علاج أمثل للمريض.

وأوضح دوس أن وزارة الصحة تسعى لتعزيز جهودها في مجال الحد من عوامل الخطورة، لافتا إلى أن مسببات المرض تشمل التليف الكبدي وفيروس سي وفيروس بي والكبد الدهني والكبد الكحولي.

ولفت إلى أن خطورة سرطان الكبد تكمن في اكتشافه متأخرا، وحال اكتشافه في المراحل الأولى يتم العلاج بطريقة سهلة عن طريق الحقن خلال دقائق، مشددا على توفير أحدث علاجات أورام الكبد، موجها الشكر للحكومة المصرية وشركة بايرن الألمانية.

وأكد أن الدولة بذلت جهودا مضنية للقضاء على فيروس سي، وسيتم قريبا الإعلان عن القضاء على فيروس سي من مصر وسنكون دولة رائدة في العالم، والفضل لذلك يعود للمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي.