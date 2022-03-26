​​"الأعلى للثقافة" ينظم احتفالية "يوم الموسيقى العربية" الاثنين المقبل

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تنظم لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع دار الأوبرا والمجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية، يوم الإثنين المقبل، احتفالية "يوم الموسيقى العربية والاحتفال بمرور 90 عامًا على انعقاد مؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة عام 1932" بمسرح الموسيقى العربية برمسيس.

وتبدأ الاحتفالية بكلمة حول "الموسيقى العربية بعد تسعين عاما من مؤتمر القاهرة الأول عام 1932"؛ لكل من: الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية ورئيس المجمع العربي للموسيقى بجامعة الدول العربية، الدكتورة رشا طموم - مقرر لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور محمد الأسعد قريعة رئيس الهيئة العلمية وممثل الجمهورية التونسية فى المجمع، والدكتور محمد شبانة أستاذ فنون الأداء بأكاديمية الفنون، والدكتور كفاح فاخوري أمين المجمع العربي للموسيقى، وهشام عزمي - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

ويعقب الكلمات فاصل فني من تراث الموسيقى العربية التقليدية تقدمه فرقة التراث التابعة لدار الأوبرا المصرية تحت قيادة المايسترو محمد الموجي.