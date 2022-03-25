محافظ القاهرة: رفع كفاءة الأنفاق والكباري القائمة وصيانة الفواصل

(مصراوي):

أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أن المحافظة تنفذ حالياً خطة لرفع كفاءة الأنفاق والكباري القائمة وصيانة الفواصل؛ لضمان سلامة سير المركبات والمواطنين واستعادة المظهر الجمالي لها، وذلك للتكامل مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لفتح محاور جديدة وإنشاء طرق وكبارى حديثة بكافة مناطق العاصمة؛ لتسيير الحركة المرورية.

وذكرت محافظة القاهرة- في بيان، اليوم- أن في هذا الإطار قامت الورش الإنتاجية ومديرية الطرق بالقاهرة بأعمال صيانة وتنظيف نفق يوسف عباس بحي غرب مدينة نصر، وكوبري الإباجية بحي الخليفة، وكوبري الملك خالد بحي منشية ناصر، وصيانة وتعديل فواصل كوبري حندوسة بجانب قصر محمد علي؛ لسهولة الحركة المرورية.

من جهة أخرى، يتفقد محافظ القاهرة، غدا السبت، يرافقه رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة المهندس إبراهيم العربي، معرض "رمضان كريم" الذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بعدد من أحياء العاصمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لهم، وذلك بحديقة السادات بحي السلام أول.