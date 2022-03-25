"الإياتا": انعقاد الجمعية الدولية الـ78 في الدوحة بدلًا من شنغهاي

كتب- محمد عبيد:

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا)، أن الاجتماع السنوي العام السابع والسبعين للقمة العالمية للنقل الجوي، ستعقد في الفترة من 19 إلى 21 يونيو المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، باستضافة الخطوط الجوية القطرية، كما ستكون هذه هي المرة الثانية التي يعقد فيها الاجتماع العالمي لكبار قادة الطيران في قطر، حيث كانت المرة الإولى هناك عام 2014.

وقال ويلي والش المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي "الإياتا"، إنه تم التخطيط للاجتماع العام السنوي الثامن والسبعين للاتحاد الدولي للنقل الجوي والقمة العالمية للنقل الجوي في نفس التواريخ في شنغهاي، واستضافتها لشركة طيران شرق الصين، ويعكس قرار تغيير المكان القيود المستمرة المتعلقة باجراءات السفر إلى الصين بسبب جائحة كورونا.

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