وزير النقل يتفقد أعمال إنشاء وتطوير كباري "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي

كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الإثنين، طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة تنفيذ إنشاء وتطوير وتوسعة عدد من الكباري.

يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري بمحافظة الإسكندرية، والتي تدخل في إطار مشروعات توسعة الطريق الصحراوي والتي تسهم في تحقيق السيولة المرورية بغرب الإسكندرية، وانسيابية حركة الشاحنات المتجهة من وإلى ميناء الإسكندرية، والمساهمة في تسهيل حركة الشاحنات من وإلى مدينة برج العرب.

بدأت الجولة بتفقد مشروع إنشاء كوبري علوي ودوران للخلف على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي (دوران برج العرب)؛ حيث يشمل المشروع إنشاء كوبري جديد أعلى طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي للقادم من الإسكندرية وبرج العرب والعجمي للعودة إلى الإسكندرية؛ بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه، بواقع 3 حارات مرورية بعرض 14 مترًا، لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بديلًا عن الدوران للخلف السطحي القريب من مخرج طريق الكافوري/ برج العرب، ومما تضطر معه السيارات الخارجة من طريق برج العرب والمتجهة إلى الإسكندرية إلى قطع الطريق الصحراوي بصورة عمودية، ومما يتسبب في تكدس مروري بالطريق الصحراوي ووقوع الحوادث، وقد بلغت نسبة تنفيذه 85%.

وتابع الوزير معدلات تنفيذ توسعة كوبري مدخل برج العرب على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، ليصبح بعرض 16 مترًا بدلًا من 9 أمتار، ويشمل 4 حارات مرورية بدلاً من حارتَين.

ووجه وزير النقل بالالتزام بقياسات الجودة العالية في تنفيذ المشروعات والالتزام بنهوها في التوقيتات المحددة؛ خصوصًا مع أهميتها في تسهيل حركة تنقل المواطنين .

وأشار الوزير إلى أنه قد تم الانتهاء من توسعة كوبري مدخل العجمي طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي؛ ليصبح أربع حارات مرورية بدلاً من حارتين وبعرض 16 مترًا بدلاً من 9 أمتار وفتحه أمام حركة الأفراد والمركبات؛ للمساهمة في تحقيق سيولة الحركة المرورية في منطقة العجمي وتبلغ التكلفة الإجمالية لتوسعة كباري مدخل برج العرب ومدخل العجمي 200 مليون جنيه .