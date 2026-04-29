سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 35 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 28-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-4-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7870 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6885 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5905 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4590 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3280 جنيها.

- سعر أوقية الذهب بلغت 244740 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 55080 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.23% إلى نحو 4577 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.