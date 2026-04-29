قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة هزمت إيران عسكريا.

أضاف ترامب خلال مأدبة عشاء في البيت الأبيض حضرها الملك تشارلز الثالث، متحدثا عن إيران: "لقد هزمنا هذا الخصم عسكريا، ولن نسمح أبدا لهذا الخصم بامتلاك سلاح نووي".

وأكد أنه في هذه النقطة يتفق معي تشارلز أكثر مما أتفق أنا مع نفسي، متابعا: "الملك تشارلز يتفق مع منع إيران من امتلاك قنبلة نووية".

ووصلت الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع مع إيران إلى طريق مسدود مع تعبير ترامب عن عدم رضاه عن أحدث مقترحات طهران التي قال إنها أبلغت الولايات المتحدة بأنها في حالة انهيار وإنها بصدد ترتيب أوضاع قيادتها.

كتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال: "أبلغتنا إيران للتو بأنها في حالة انهيار وتريد منا فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن بينما تحاول تسوية أوضاع قيادتها وأعتقد أنها ستتمكن من ذلك".

فيما ينص أحدث مقترحات إيران لحل الصراع الذي اندلع قبل شهرين على تأجيل مناقشة برنامجها النووي إلى حين انتهاء الحرب وتسوية الخلافات المتعلقة بالحصار البحري.

في المقابل، قال متحدث باسم الجيش الإيراني في وقت سابق لوسائل إعلام رسمية، إن إيران لا ترى أن الحرب انتهت.

وتفرض طهران منذ اشتعال فتيل الحرب في 28 فبراير حظرا شبه كامل على حركة الملاحة البحرية، باستثناء سفنها، من الخليج عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وبدأت الولايات المتحدة هذا الشهر فرض سيطرتها على حركة السفن الإيرانية التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته.

وتضاءلت آمال إحياء جهود السلام في الصراع الذي عصف بأسواق الطاقة وعطل مسارات تجارة عالمية عندما ألغى ترامب زيارة صهره جاريد كوشنر ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف إلى باكستان التي تضطلع بالوساطة قبل أيام، وفقا للعربية.