تبدأ من 6 آلاف جنيه.. مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة رمضان وموعد أول رحلة

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران أسعار تذاكر موسم العمرة لشهر رمضان المبارك، حيث تبدأ أولى رحلات عمرة رمضان 2 أبريل المقبل والذي يوافق أول أيام الشهر الكريم.

وقالت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدني، إن مصر للطيران خاطبت شركات السياحة بأسعار تذاكر طيران برامج العمرة لشهر رمضان، وتبدأ من 6 آلاف جنيه وحتى 15 ألف جنيه، على أن يتم تشغيل الرحلات من مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين إلى مطاري جدة والمدينة المنورة.

وأشارت مصر للطيران، في خطابها لشركات السياحة، إلى أن أسعار تذاكر طيران عمرة شهر رمضان تبدأ من 6 الآف جنيه للسفر في جميع أيام الأسبوع، على أن تكون العودة متاحة أمام كافة المعتمرين باستثناء أيام 28 و29 و30 من شهر رمضان والأول من شوال.

وتابعت مصر للطيران: تم تطرح تذاكر بأسعار 10 آلاف جنيها للسفر في جميع أيام الأسبوع، وتكون العودة خلال يومي 28 رمضان أو الأول من شوال، وتذاكر أخرى بأسعار 12 ألف جنيه للسفر في جميع أيام الأسبوع والعودة يوم 30 رمضان، وأخيرًا طرح تذاكر بأسعار 15 ألف جنيه للسفر في جميع أيام الأسبوع والعودة يوم 29 رمضان.