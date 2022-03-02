بعد استطلاع الهلال.. الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر شعبان

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، أن غدا الخميس، الثالث من شهر مارس لعام 2022 ميلاديًّا، هو المتمم لشهر رجب 1434 هجريًّا، وأن الجمعة الموافق الرابع من مارس، هو أول أيام شهر شعبان.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان لها، الأربعاء، أنها استطلعَت هلالَ شهرِ شعبان لعام 1443 هجريًّا، بعد غروب شمس اليوم الأربعاء، الـ 29 من شهر رجب، الثاني من مارس 2022، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

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