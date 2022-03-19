وزير التموين: "الرئيس السيسي قالي لو عايزين تشتروا قمح اشتروا"

(مصراوي):

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الخبز في مصر هو "الأكل" وليس مجرد إضافة للطعام، مضيفًا أن يوم 5 أبريل سيبدأ موسم توريد القمح في مصر.

وأضاف الوزير في تصريحات للإعلامي عمرو أديب عبر برنامج الحكاية المذاع عبر قناة "MBC مصر"، أنه لدينا الآن 3.4 مليون طن قمح، كما أننا في هذه الأزمة لا نريد استهلاك الدولار في سعر مرتفع عالميًا.

وأضاف الوزير: "لدينا احتياطي كافي والرئيس السيسي قال لي لو عايزين تشتروا اشتروا عشان لو عايزين تزودوا، والاحتياطي خدمنا جدًا".

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