خبير: اعتقال رئيس فنزويلا خطوة غير قانونية لها تداعيات خطيرة

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، أن خطوة الولايات المتحدة الأمريكية باعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو تعد سابقة غير مسبوقة وغير قانونية، حيث يمثل تدخل دولة في شؤون دولة ذات سيادة تحديا خطيرا للقانون الدولي وسيادة الدول.

قال أحمد، خلال مداخلة عبر برنامج "اليوم" المذاع على قناة دي إم سي: «هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، حيث تخرق القوانين التي تحترم سيادة الدول كما نصت عليها الأمم المتحدة».

وأضاف أن هذه الحملة الأمريكية قد تخلق اضطرابا داخليا في فنزويلا، إذ ستستغل المعارضة المحلية الأحداث لإثارة الفوضى والبلبلة، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة، حيث أن تداعيات هذا الحادث ستشمل أيضا دول أمريكا اللاتينية.

وأشار إلى أن هذا النوع من التدخلات سيرسل رسائل تهدد استقرار السلم الإقليمي، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات تجعل دول أمريكا اللاتينية تخشى من استخدام الولايات المتحدة سياسة العصا ضد من يتعارض مع مصالحها.