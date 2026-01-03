إعلان

خبير: اعتقال رئيس فنزويلا خطوة غير قانونية لها تداعيات خطيرة

كتب- داليا الظنيني:

07:56 م 03/01/2026

الدكتور أحمد سيد أحمد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، أن خطوة الولايات المتحدة الأمريكية باعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو تعد سابقة غير مسبوقة وغير قانونية، حيث يمثل تدخل دولة في شؤون دولة ذات سيادة تحديا خطيرا للقانون الدولي وسيادة الدول.

قال أحمد، خلال مداخلة عبر برنامج "اليوم" المذاع على قناة دي إم سي: «هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، حيث تخرق القوانين التي تحترم سيادة الدول كما نصت عليها الأمم المتحدة».

وأضاف أن هذه الحملة الأمريكية قد تخلق اضطرابا داخليا في فنزويلا، إذ ستستغل المعارضة المحلية الأحداث لإثارة الفوضى والبلبلة، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة، حيث أن تداعيات هذا الحادث ستشمل أيضا دول أمريكا اللاتينية.

وأشار إلى أن هذا النوع من التدخلات سيرسل رسائل تهدد استقرار السلم الإقليمي، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات تجعل دول أمريكا اللاتينية تخشى من استخدام الولايات المتحدة سياسة العصا ضد من يتعارض مع مصالحها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أحمد سيد أحمد مركز الأهرام للدراسات نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا خطف رئيس فنزويلا الولايات المتحدة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة