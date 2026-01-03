إعلان

تأجيل محاكمة 49 متهمًا في قضية "خلية الهيكل الإداري بالعمرانية" لـ6 أبريل

كتب : صابر المحلاوي

08:38 م 03/01/2026

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإرهاب، اليوم السبت، محاكمة 49 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الهيكل الإداري بالعمرانية"، لجلسة 6 أبريل.

وتعود أحداث القضية رقم 14409 لسنة 2024 جنايات العمرانية، إلى اتهام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى استخدام العنف والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر، فضلاً عن تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية.

