رئاسة الجمهورية توجه دعوة للكاتبة سماح أبوبكر لبحث مشروعها عن الطفل

(مصراوي):

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن برنامجها "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد، تلقى اتصالًا من مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تتوجه الكاتبة الصحفية سماح أبو بكر عزت، إلى مكتب الرئاسة لبحث مشروعها الخاص بالأطفال وما الذي يمكن تحقيقه للطفل المصري.

ووجهت مصطفى، الشكر للرئيس قائلة: "شكرًا لتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمرأة المصرية واهتمامه بالطفل المصري".

وأبدت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، سعادتها البالغة بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة لها للتوجه إلى رئاسة الجمهورية من أجل عرض مشروعها وما يمكن أن تقدمه للأطفال.

وأضافت أبو بكر، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى: أنا مش عارفة أتكلم شكرا سيادة الرئيس على دعمك للأطفال ولكل إنسان عايز يعمل حاجة للبلد.

وأكملت سماح حديثها بـ: عندما أجلس مع أطفال الشهداء يقولون لي إن بابا لم يمت لأن لنا ظهر وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويرون أن مصر ترعاهم ممثلة في شخص الرئيس السيسي الذي يهتم بالأطفال، ويعقد لقاءات مع أطفال الشهداء دائما.

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