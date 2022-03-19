التصالح في مخالفات البناء.. إجراء مرتقب من الحكومة بشأن 4 حالات

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الحكومة تعد قانونًا جديدًا للتصالح في مخالفات البناء، ليعالج بعض القصور الموجود في القانون الحالي.

جاء ذلك خلال المنتدي البرلماني لحزب مستقبل وطن، تعقيبًا على مطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بحل المشكلات التي تواجه المواطنين بسبب قانون التصالح.

وقال وزير الإسكان: "عقدنا عدة اجتماعات مع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، للتعرف على المشكلات التي تواجه الموطنين والتغلب عليها.

وأكد الوزير أن القانون الجديد سيعالج موقف التصالح لـ4 حالات، الأولى لمن تقدم بالتصالح ولم تنطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح، أما الحالة الثانية تنطبق على من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح.

وأشار إلى أن الحالة الثالثة تتعلق بمن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة، مؤكدًا أن الحالة الرابعة لمن يرتكب مخالفة بعد ذلك.