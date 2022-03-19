برلماني: مصر على طريق التنمية الشاملة بمشروعات زراعية وخدمية وصناعية واعدة

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاستثمار، وتسعى جاهدة لتهيئة الأجواء لتشجيع الاستثمار، وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والاستثمار الأجنبي، لخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب والحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وفتح آفاق ضخمة عبر مشروعات قومية عملاقة.

ونوه نشأت، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، بجهود وزارة التجارة والصناعة، في إطار توجيهات الرئيس السيسي بدعم ومساندة المستثمرين ورجال الصناعة، وتحفيز أنشطتهم الصناعية والتجارية؛ لدفع عجلة الإنتاج وتحسين مستوى الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الاستثمار هو قاطرة التنمية في أية دولة ومصر جادة تمامًا في هذا الملف.

وأشار النائب إلى أن المشروعات العملاقة في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة وتوجيه استثمارات ضخمة لسيناء وإنشاء عشرات المجمعات الصناعية في الصعيد وغيرها بنحو 17 مجمعًا حتى الآن، تخلق فرصًا استثمارية واقتصادية ضخمة في البلاد.

واختتم عضو البرلمان بأن مصر على طريق التنمية الشاملة بمشروعات زراعية وخدمية وصناعية واعدة، وتخطط بقوة للمستقبل وللأجيال الجديدة.