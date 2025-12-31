إعلان

بالأسماء.. إصابة 8 فتيات في حادث ميكروباص عمالة زراعية بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

11:07 ص 31/12/2025

حادث ميكروباص ارشيفية

أصيبت 8 عاملات اليوم الأربعاء، إثر حادث اصطدام سيارة ميكروباص مخصصة لنقل العمالة الزراعية ببلوك الرصيف على جانب الطريق الصحراوي، عند الكيلو 78 بدائرة قسم غرب النوبارية، في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من: "سارة صابر عبد الغني 20 عامًا، شمس متولي سيد 16 عامًا، ليلى وليد سعيد 16 عامًا، حنين الحوتي سالم 17 عامًا، ضحى عبد الله عبد العزيز 55 عامًا، هاجر صابر عبد الغني 21 عامًا، آلاء ماهر عبد العليم 18 عامًا، هاجر محمد عبد الحميد 19 عامًا"، وجميعهن مقيمات بمحافظة المنوفية.

نُقلت المصابات إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حادث ميكروباص اصابة فتيات البحيرة

