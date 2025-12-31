تستأنف محكمة جنح الإسماعيلية، اليوم، جلسات محاكمة المتهم في واقعة التعدي على معلم بإحدى مدارس محافظة الإسماعيلية.

ويأتي ذلك في إطار تعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

وكانت نيابة مركز الإسماعيلية قد قررت، السبت قبل الماضي، تجديد حبس المتهم في واقعة الاعتداء على معلم داخل مدرسة المجاورة الإعدادية بنات، بمركز ومدينة أبوصوير، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد إصابة المجني عليه بجرح في الرأس باستخدام مقص حديدي، مع إخلاء سبيل والدة المتهم.

وطالبت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وظروفها، وإعادة عرض المتهم مرفقًا بنتائج التحريات.

وخلال الجلسة السابقة، استمعت هيئة المحكمة إلى دفاع المتهم، الذي طالب بالحصول على الفيديو المصوَّر للواقعة كاملًا دون اجتزاء، لبيان حقيقة ما حدث، وفحصه من قِبل لجنة مختصة. كما طالب بتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المجني عليه، مؤكدًا عدم تناسب الأداة المستخدمة في الواقعة مع حجم الإصابة الوارد بالتقرير الطبي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اقتحام شخص يُدعى «خالد. أ. ع» مدرسة المجاورة الإعدادية بنات، حيث اعتدى باستخدام أداة حادة «مقص» على أحد المعلمين، وفقًا لما ورد بتقرير أمن مديرية الأمن، ما أسفر عن إصابته بجروح في الوجه والرأس.

وعقب تلقي البلاغ، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وجرى تحرير المحضر رقم 13974 لسنة 2025 جنح أبوصوير، كما تم نقل المعلم المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي سياق متصل، أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية بيانًا بشأن الواقعة، أكدت فيه أن أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، يتابع الحالة الصحية للمعلم أحمد حسن عبد العزيز، معلم بمدرسة المجاورة الإعدادية بنات بمدينة المستقبل التابعة لإدارة أبوصوير التعليمية.

كما كلف وكيل الوزارة علاء عنان، مدير الإدارة التعليمية، بمتابعة الحالة الصحية للمعلم بشكل مستمر، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة، مشددًا على أن الواقعة تخضع للتحقيقات القانونية بعد ضبط الجاني، وأن ما حدث يُعد خروجًا عن القيم والأخلاق العامة، ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف.