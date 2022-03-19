رئيس جامعة المستقبل: نسعى لمواكبة التطورات المستمرة ومن بينها "صحافة الموبايل"

كتب- مينا غالي:

تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إن جامعة المستقبل أنشأت عام 2006 وكانت تضم 6 كليات، والسنة الماضية احتلت المركز 31 على مستوى الجامعات العربية، والمركز الأول على مستوى الجامعات الخاصة في مصر.

وأضاف سرحان، خلال كلمته بمؤتمر صحافة الموبايل ومستقبل الإعلام- الفرص والتحديات: نسعى لمواكبة التطورات التي تظهر كل دقيقة، لاسيما صحافة الموبايل والتي باتت ذات أهمية عالمية، خاصة وأن الموبايل ينقل الحدث في لحظته دون الانتظار لانتقال الكاميرات والميكروفونات، فلابد من التدريب وورش العمل حول صحافة الموبايل حتى يستفيد أبنائنا وبناتنا من الخبراء، حتى نستطيع تقديم شئ جيد ومفيد.

وأوضح أن المؤتمر يأتي في إطار حرص الجامعة على تنظيم فعاليات للطلبة في كافة المجالات، ومناقشة أهم القضايا والتحديات المعاصرة في مجالات التخصص المختلفة من خلال تناولها من الناحية الأكاديمية والعملية، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك طلبة الجامعة.

وقالت الدكتورة شيرين الشواربي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل: "إن المشاركة في تنظيم هذا المؤتمر يسعدني للغاية لعدة أسباب، فعلى المستوى المهني حسن اختيار الموضوع يعكس مدى الاهتمام بالتطور التكنولوجي وحسن استخدام التكنولوجيا في ممارسة المهنة، الأمر الذي دفع العديد من الباحثين للتساؤل عن مستقبل الإعلام في ظل استخدام الوسائل التكنولوجية من حيث السرعة والتقنية مقابل الوسائل التقليدية، وثاني الأسباب هو التعاون والشراكة بين جامعة المستقبل والشركاء المعنيين في تنظيم هذا المؤتمر، والأمر الثالث هو الجمع بين الجانب المهني والجانب التدريبي في ظل وجود كوكبة من المتحدثين وعدد هائل من ورش العمل عالية المستوى."

وأضافت شيرين الشواربي: "وعلى مدار يومين سيناقش المؤتمر صحافة الموبايل وتقنياتها وصحافة الموبايل والإعلام الجديد ومهارات التصميم العالمية في صحافة الموبايل وصحافة المواطن وغيرها من الموضوعات الهامة".

ويعد المؤتمر الأول من نوعه على مستوى العالم العربي الذي يشهد مشاركة عدد كبير من الخبراء والصحفيين وطلبة كليات الإعلام من مصر وخارجها من خلال الحضور الفعلي أو عبر الإنترنت.

ويشهد المؤتمر مشاركة عدد من قيادات الصحافة والإعلام في مصر أبرزهم الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للإعلام، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور هشام عرفات نائب رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، والدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، وغيرهم.