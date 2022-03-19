​منح مالية لغير القادرين وتغيير قواعد التنسيق.. الحكومة تكشف حقيقة 6 شائعات في أسبوع

كتب- أحمد مسعد:

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، والذي تضمن نفي 6 شائعات وأخبار مغلوطة انتشرت خلال الأيام الماضية.

ويرصد "مصراوي" رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الـ6 شائعات شائعة تم تداولها خلال الفترة الماضية:

1- هل تراجعت أعداد السفن المارة بقناة السويس بسبب الأحداث السياسية الدولية؟.. الحكومة توضح

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس تأثراً بالأحداث السياسية الدولية، لا أساس له من الصحة.

2- تغيير السلع الأساسية على بطاقات التموين

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية نتيجة لنقص المعروض "شائعة" لا أساس لها من الصحة.

3- نقص الأدوية في المستشفيات الحكومية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة ما تردد بشأن وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية "وزارة الصحة والجامعية" على مستوى الجمهورية.

4- تسجيل بيانات الأسر الأكثر احتياجاً لتقديم منح مالية

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل بيانات الأسر الأكثر احتياجاً بزعم الحصول على منح مالية. غير صحيح.

5- تغيير قواعد تنسيق القبول بالكليات العملية دون التقيد بالتشعيب

قال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولت به بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور قرار بتغيير قواعد تنسيق القبول بالكليات العملية دون التقيد بنظام التشعيب (أدبي – علمي) في الثانوية العامة.

6- وقف برنامج "تكافل وكرامة"

علق مجلس الوزراء، على الأنباء التي انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار بوقف برنامج "تكافل وكرامة" نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة 2021/2022.