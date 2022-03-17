حداد عام وطائرات عسكرية.. مشاهد من "جنازة القرن" لـ "البابا شنودة" في ذكرى رحيله

كتب- مينا غالي:

تُحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الذكرى العاشرة لرحيل مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، والذي رحل عن عالمنا يوم 17 مارس 2012، بعدما ظل على الكرسي البابوي للكنيسة القبطية نحو 41 عامًا وتوفي عن عمر يناهز 89 عامًا.

جنازة القرن

سُميت جنازة البابا شنودة التي جرت مراسمها في 20 مارس 2012 بـ "جنازة القرن"، كما وصفتها الصحف في ذلك الوقت، فكانت وسط حضور شعبي مهيب ورسمي ودولي غير مسبوق وتليت خلال المراسم وصية البابا شنودة، التي دعا فيها إلى التمسك بالمحبة وعمل الخير.

حضور مليوني

حضر جنازة البابا شنودة مئات الآلاف من المشيعين الذين توجهوا إلى مقر الكاتدرائية، ورددوا في مسيرة، نظمها القادمون من رمسيس هتافات حب في وداع قداسة البابا شنودة، وأسفرت الأعداد الغفيرة التي شاركت بالمسيرة عن سقوط حالات إغماء، فضلا عن توقف حركة المرور بشارع رمسيس لساعات.

وشهدت الجنازة حضورا لافتًا للمسؤولين الحكوميين ورجال الدين المسلمين والمسيحيين وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون الحكم آنذاك.

وحضر الجنازة عدد كبير من السياسيين والمسؤولين بعد وصولهم إلى مقر الكاتدرائية مثل عمرو موسى، وعدد كبير من المسؤولين ورؤساء الأحزاب وبعض السياسيين مثل الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، والدكتور منير فخري عبدالنور، وزير السياحة آنذاك، والدكتور ماجد جورج، وزير البيئة المصري الأسبق.

كما استقبلت أيضا القيادات الكنسية مندوبين من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدد من نواب البرلمان المصري، ورئيس البرلمان العربي علي سالم الجيلان، ووفدا من الفاتيكان برئاسة الكردينال وولتر كاسبر الرئيس الفخري للمجلس البابوي لتعزيز وحدة المسيحيين، والدكتور عماد جاد، عضو مجلس الشعب، وشريف دوس ومايكل منير ورامي لكح، ووفدا من الكنيسة الأسقفية برئاسة المطران منير حنا والمهندس أسامة الفول، محافظ الإسكندرية، وعبدالقوي خليفة، محافظ القاهرة، وماريان ملاك، عضو مجلس الشعب، والمستشار نبيل مرهم، رئيس مجلس الدولة الأسبق، وحمدين صباحي، المرشح المحتمل للرئاسة، وأمين إسكندر، عضو مجلس الشعب، والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، بجانب عدد من سفراء الدول العربية ورجال الدولة والفنانين من بينهم هاني رمزي ولطفي لبيب.

طوارئ في مطار القاهرة

أعلنت سلطات مطار القاهرة حالة الطوارئ بكل القطاعات العاملة بالمطار، وتم إنشاء غرفة عمليات تعمل 24 ساعة استعدادًا لاستقبال الوفود القادمة من كل أنحاء العالم للمشاركة في جنازة البابا شنودة.

كما استقبل مطار القاهرة كتابًا من وزارة الخارجية المصرية لفتح الصالات الحكومية للزائرين من البعثات المتوقع وصولها إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين.

حداد عام.. و3 طائرات عسكرية

صدق المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكري، القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، على إعلان حالة الحداد العام في مصر لوفاة البابا، بينما وقف أعضاء مجلس الشعب دقيقة حداداً على روحه، فيما قررت القوات المسلحة إرسال ثلاث طائرات بدلاً من طائرة واحدة للمشاركة في تشييع جنازة البابا شنودة، الأولى لنقل جثمانه والثانية للضيوف والثالثة للصحفيين.

نعي منظمة "التعاون الإسلامي"

وصف إحسان أوغلي، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامىي، البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بأنه كان قائدا روحيا عظيما، ومؤمنا بالتعايش السلمي بين أصحاب الديانات، مخلصا لوطنه وداعيا للوئام والسلام.

وقال إحسان أوغلي في تصريحات على هامش مؤتمر مجمع اللغة العربية في دورته الثامنة والسبعين، بالقاهرة، نه شعر «بحزن شديد لوفاة البابا شنودة»، مشيرا إلى أنه تشرف بمعرفته في لقاءات جمعته به في الحوار بين أصحاب الديانات، موضحا أنه لمس فيه دماثة الخلق وثقافة واسعة، وأنه شخصية بارزة.

وأشار إحسان أوغلي إلى مواقف البابا شنودة الوطنية وقضايا الأمة، لافتاً إلى موقفه من القضية الفلسطينية، والقدس الشريف على وجه الخصوص.