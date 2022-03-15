لا للاحتكار.. 4 توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة لضبط الأسواق

كتب- يوسف عفيفي:

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولاته الميدانية لمتابعة الأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأحياء العجوزة وشمال الجيزة، للإطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية الأساسية للمواطنين.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع للمواطنين والعمل على توفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبة.

واطمئن المحافظ خلال الجولة، على توافر السلع الأساسية وسلع شهر رمضان المبارك والتأكد من الالتزام بالأسعار وعدم المغالاة على المواطنين، موجها بضرورة توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار تنافسية ومخفضة، وزيادة المعروض أولا بأول للتخفيف عن كاهل المواطن، مع دعم المجمعات الدوري بالسلع الأكثر تداولا.

واستمع المحافظ خلال جولته، لعدد من المواطنين للاطمئنان على قوائم الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية لكافة الفئات ومدى رضائهم عن جودة السلع المعروضة، مؤكداً لهم أن الدولة حريصة على توفير كافة احتياجات المواطنين وسوف تتعامل بشكل حازم حيال أي ممارسات احتكارية.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة التنفيذية ومديرية التموين، بمواصلة شن الحملات الرقابية بشكل يومي على مختلف الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت، للتصدي لأي تلاعب في الأسعار أو احتكار السلع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة، على المتابعة اليومية لمجهودات الأجهزة التنفيذية في ذلك الصدد بما يحقق الانضباط بالأسواق.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والمهندس طلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة ورؤساء أحياء العجوزة وشمال الجيزة.